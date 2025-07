Everaldo faz dois, e Fluminense larga na frente do Inter na Copa do Brasil

Tricolor vence o Colorado por 2 a 1, no Beira-Rio, e carrega uma importante vantagem para o jogo de volta no Maracanã

O Fluminense largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas. Assim, conquistou uma importante vantagem. Everaldo, enfim, chutou e marcou dois gols para os tricolores, enquanto o Colorado fez com Carbonero.

Com a vitória, o Fluminense joga por um empate na partida de volta, dia 6, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para avançar às quartas de final. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (2), às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Já o Internacional, por sua vez, recebe o São Paulo, no domingo (30), às 20h30, no Beira-Rio.