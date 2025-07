Diniz analisa má fase de Vegetti e físico de Nuno Moreira após tropeço do Vasco

Treinador dá voto de confiança no artilheiro do Brasil em 2025 e busca explicação para o português, substituído 24 das 26 vezes que foi titular

Após o empate do Vasco em 0 a 0 com o CSA , nesta quarta-feira (30/7), pela Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Diniz, afinal, analisou o resultado, bem como comentou sobre a má fase de Vegetti e o físico de Nuno Moreira.

Ele seguiu na resposta, falando sobre a produção ofensiva do Vasco. No entanto, lamentou que a equipe saiu sem fazer um gol sequer.

“O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início. E jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva. Se tratando de um time que está jogando em casa – você pode questionar que é da Série C -, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade e acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia lá (em Salvador) e foi 3 a 2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0 a 0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil os times ficam muito motivados, os estádios ficam cheios”, analisou o treinador.

LEIA MAIS : Veja as atuações do Vasco no empate contra o CSA

“Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado. Eu não gostei da gente não fazer gol de novo. O lado positivo é que a gente não tomou gol. Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a maior orientação do jogo foi essa. A gente produziu pelo menos para fazer dois gols do mínimo e sair com um placar de 2 a 0. O CSA não teve uma finalização dentro do gol”, discorreu.

Má fase de Vegetti, artilheiro do Vasco

Sobre Vegetti, que só marcou uma vez desde o fim do Mundial de Clubes, Diniz rechaçou tirá-lo da equipe por conta da má fase. O artilheiro do Brasil no ano vem perdendo gols que não costuma perder, gerando desconfiança na torcida vascaína.

“Acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Vegetti da questão dele colocar a bola para dentro. A parte principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time, diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nos últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, na movimentação, na bola aérea defensiva. Então ele não é só um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também”, avaliou.