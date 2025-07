Decisivo e invicto em casa, trio do Corinthians é grande esperança para o Dérbi

Após meses separados, Garro, Depay e Yuri Alberto voltam a atuar juntos em clássico decisivo pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Corinthians aposta toda as suas fichas no seu trio de ataque para o dérbi desta quarta-feira (30), às 21h30, diante do Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, depois de quatro meses, o técnico Dorival Júnior voltará a contar com Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay no time titular. E quando os três jogadores atuam juntos, o desempenho melhora.

Desde que Memphis chegou ao clube, completando o trio, os três começaram 17 partidas juntos, sendo dez em 2024 e sete em 2025. E o desempenho é animador. Afinal, foram 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 72,55%. O alerta, no entanto, fica por conta do fato de que os dois reveses ocorreram justamente em confrontos eliminatórios. Na Copa Sul-Americana de 2024, o Corinthians foi derrotado pelo Racing-ARG por 2 a 1 e se despediu da competição. Em 2025, a queda veio na pré-Libertadores, ao perder por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Mesmo com vitória por 2 a 0 na volta, o time foi eliminado. Jogando na Neo Química Arena, onde será disputado o clássico desta quarta, os números são ainda mais encorajadores. Afinal, são 11 partidas, com oito vitórias e três empates, mantendo a invencibilidade do trio como mandante. Trio não atua junto desde a decisão Apesar do bom desempenho histórico, o reencontro entre os três acontece pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior. Eles não atuam juntos desde o segundo jogo da final do Paulistão 2025, disputado em 27 de março, quando o Corinthians bateu o Palmeiras e conquistou o título estadual. Desde então, lesões e problemas físicos impediram a escalação conjunta do trio.