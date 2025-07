Carrascal desembarca no Rio para assinar com Flamengo

Colombiano passará por exames para acertar o vínculo até dezembro de 2029 e depois conhecerá o Ninho do Urubu e o restante do elenco

A novela Jorge Carrascal está perto do fim. Na tarde desta quarta-feira (30), o colombiano desembarcou no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e, na sequência, assinar contrato com o Flamengo. O clube carioca, aliás, vai pagar 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões) ao Dínamo Moscou, da Rússia, pela compra do jogador.

A expectativa é que Carrascal passe por exames médicos na quinta-feira (31), no Ninho do Urubu, e, em seguida, se reúna com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto. Caso ocorra da melhor maneira, ela será apresentado no Maracanã ao lado de Samuel Lino, que já foi anunciado pelo clube.