Bayern Munique confirma contratação de Luis Díaz por R$ 484 milhões

O Bayern de Munique oficializou nesta quarta-feira (30) a contratação do atacante Luis Díaz, de 28 anos. O colombiano, que estava em baixa no Liverpool, assinou contrato até 2029 com o clube alemão. A negociação girou em torno de 75 milhões de euros (cerca de R$ 484 milhões), tornando-se a maior investida do Bayern nesta janela de transferências.

A saída de Díaz, porém, se desenhava desde antes da pré-temporada. O jogador foi deixado fora de um amistoso com o Milan e enfrentava críticas por ir a uma festa dias após a morte do ex-companheiro Diogo Jota. A venda, ainda, também ajudou o Liverpool a equilibrar as contas, após gastos altos com reforços como Florian Wirtz e Hugo Ekitike.