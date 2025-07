Bahia x Retrô, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Este jogo vale pela ida das oitavas de final a Copa do Brasil. Diogo Mazur narra o duelo

Bahia x Retrô promete agitar o futebol nordestino. Afinal, o Esquadrão de Aço recebe o Azulão de Camaragibe, nesta quarta-feira (30), às 19h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time baiano chega embalado por uma grande fase na temporada, enquanto os pernambucanos buscam escrever mais um capítulo de Davi contra Golias. Este duelo conta com a cobertura da Voz do Esporte. Diogo Mazur narra a partida.