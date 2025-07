Atlético anuncia a contratação do volante Alexsander, ex-Fluminense

Alexsander chega para uma posição carente no time mineiro. Ele, aliás, viajou para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, e vive a expectativa para ser regularizado. Sem Rubens, próximo de ir a um clube russo, o técnico Cuca tem à disposição apenas Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino e Patrick.

O Atlético anunciou, na tarde desta quarta-feira (30/7), a contratação do volante Alexsander, ex-Fluminense e que estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador assinou contrato até o fim de 2029. O clube mineiro deve pagar 6,5 milhões de euros mais 1,5 milhão de euros em metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, cerca de R$ 51 milhões na cotação atual.

Alexsander chegou ao Al-Ahli em agosto do ano passado por aproximadamente R$ 54 milhões. Nesse período, disputou apenas 17 jogos, sendo oito como titular, e marcou um gol.

Revelado pelo Fluminense, Alexsander destacou-se no Tricolor carioca e marcou um gol na final do Campeonato Carioca de 2023, justamente contra o Flamengo. No mesmo ano, conquistou, portanto, a Libertadores antes de se transferir para o futebol saudita.

Alexsander é o segundo reforço do Atlético nesta janela. O Galo já anunciou o atacante Biel, do Sporting, de Portugal, que chegou ao clube por empréstimo de um ano e já estreou contra o Flamengo no último domingo (27).

O clube mineiro, aliás, ainda negocia a contratação de Reinier, do Real Madrid, e do lateral-direito Paulinho, do Vasco. Por fim, o Galo tem interesse no volante Juan Camilo Portilla, do Talleres, da Argentina.