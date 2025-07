Alvo de operação da PF, deputada Helena Lima usava clubes de Roraima para se projetar

Uma publicação compartilhada por Deputada Helena (@helenadaasatur)

Helena ocupa a segunda vice-presidência da Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados e mantém aliança política com Samir, também investigado na operação deflagrada pela PF. O histórico de envolvimento de ambos com o futebol reforça os indícios de uso político da estrutura esportiva em benefício próprio.

PF mira Helena Lima

A chamada “Operação Caixa Preta” teve início após a prisão de Renildo Lima em setembro de 2024 — flagrado com R$ 500 mil em espécie. Essa quantia equivale a parte do valor escondido na cueca do alvo. A PF apura se houve desvio de recursos para bancar candidaturas municipais, em especial em Boa Vista. As investigações apontam movimentações de até R$ 2 milhões com possíveis práticas de compra de votos.

A Justiça inclusive determinou o bloqueio de R$ 10 milhões nas contas dos investigados (Helena, Renildo e Samir). Em meio à repercussão, a CBF emitiu uma nota alegando que a operação “não tem qualquer relação com o futebol brasileiro”. A entidade ainda fez questão de ressaltar que seu presidente “não é o centro das apurações”.

Continuidade da prática

Outros políticos ignoraram a repercussão da exposição indevida do nome da deputada nos uniformes dos clubes e adotaram a mesma estratégia. O Atlético Roraima, por exemplo, passou a exibir as inscrições “Daniel Trindade” e “Deputado Estadual Neto Loureiro” em suas camisas. Ambos figuram como pré-candidatos nas eleições de 2026.

