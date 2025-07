Alan Rodríguez chega a Porto Alegre para fechar com o Internacional

O uruguaio realiza os primeiros contatos com seus futuros companheiros. Ele está hospedado com o elenco e comissão técnica na concentração para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, nesta quarta-feira (30). Alan ainda passará por exames médicos.

“Cheguei agora em Porto Alegre. Estou muito feliz, muito bem fisicamente e preparado para reforçar o clube. Estou muito ansioso”, disse Rodriguez.

Detalhes do acordo do Internacional por seu terceiro reforço

O Internacional pagou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) ao Argentinos Juniors por 80% dos seus direitos econômicos. Com a chegada de Alan, o Colorado preenche uma lacuna no meio de campo após a venda de Rômulo no começo do ano e a contusão ligamentar grave no joelho direito de Fernando na reta final do primeiro semestre. Inclusive, ele é o segundo jogador para a posição que o Colorado contrata nesta janela. Anteriormente, o clube gaúcho fechou com Richard para a função de primeiro volante.

Rodriguez despertou o interesse do Inter pela sua capacidade de liderança, já que era o capitão do Argentinos Juniors. Além disso, outras das suas virtudes são a dedicação física, assim como competência para construção no meio-campo e qualidade técnica. Em sua passagem pela equipe argentina, o volante disputou 93 jogos, anotou oito gols e deu cinco assistências.