Volta Redonda anuncia Lyncon, emprestado pelo Vasco

Zagueiro de 20 anos, capitão do sub-20 cruz-maltino, ficará até o fim da Série B no Voltaço; jogador estava sem espaço nos profissionais

O Volta Redonda anunciou nesta terça-feira (29/7) a contratação do zagueiro Lyncon, de 20 anos. O defensor é revelação do Vasco, que o emprestou até o fim da temporada 2025.

Após o fim do primeiro turno da Série B, o Voltaço está na 16ª colocação, com 21 pontos. Assim, Lyncon chega para reforçar o elenco até o fim da competição, já que não goza de muito prestígio no elenco atual do Vasco. Afinal, era a sexta opção do técnico Fernando Diniz para o setor defensivo.

Lyncon, aliás, era o capitão do time sub-20 do Cruz-Maltino. A equipe terminou a fase inicial do Brasileirão da categoria em sexto, garantindo-se nas quartas de final, onde enfrenta o Athletico, nesta quinta (31/7), por vaga na semifinal. O jogador, já anunciado pelo Volta Redonda, desfalcará o Vasco.

O defensor, destro e de 1,86m, estreou profissionalmente em 2023, atuando em duas partidas pelo time de cima do Vasco. Em 2024, só atuou uma vez, marcando gol na vitória por 2 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Já na atual temporada, o zagueiro, natural de Itaboraí (RJ), também fez somente uma partida. Foi na estreia do clube no ano, em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, na primeira rodada da Taça Guanabara, em São Januário. Além disso, foram 18 atuações pela equipe sub-20 e dois gols anotados. Disciplinado, ele só levou um amarelo em todo o ano.