Sorteio da Copa do Mundo de 2026 tem data e local definidos

Cerimônia será realizada em 5 de dezembro, em Las Vegas, e vai definir os grupos da primeira Copa com 48 seleções e três países-sede

O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 será realizado no dia 5 de dezembro, em Las Vegas. A cerimônia acontecerá na ‘Sphere’, espaço futurista que se tornou um dos principais pontos de eventos da cidade. O jornalista Gibrán Araige, que cobre a seleção mexicana, divulgou a informação nesta terça-feira (29).

A próxima Copa do Mundo será histórica. Pela primeira vez, 48 seleções vão participar do torneio, organizadas em 12 grupos com quatro equipes cada.

Além disso, será a primeira edição com três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Até então, a única vez em que a competição teve mais de uma nação como sede ocorreu em 2002, com Japão e Coreia do Sul.

Com um novo formato e escala inédita, a Copa de 2026 promete ser a maior da história.