Palmeiras tem negociações avançadas por lateral-direito do CSKA

Após a saída de Mayke, clube avança para fechar com Khellven, de 24 anos, e dar mais opções para Abel Ferreira no setor

O Palmeiras está perto de mais um reforço para a temporada. O clube alviverde tem conversas avançadas para contratar o lateral-direito Khellven, de 24 anos, que pertence ao CSKA Moscou, da Rússia. A chegada do jogador se dá em um movimento de reposição após a saída de Mayke, que está prestes a assinar com o Santos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os valores da negociação giram em torno de 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) fixos, podendo alcançar 6,5 milhões de euros (R$ 41,8 milhões) com o cumprimento de metas consideradas difíceis de serem atingidas. Revelado pelo Athletico-PR, Khellven foi vendido ao CSKA em setembro de 2023 por 4,5 milhões de euros. Além disso, ele tem contrato com os russos até o fim da temporada 2027-2028.

Na Rússia, o lateral acumula 63 jogos, cinco gols e nove assistências. Apesar do bom desempenho na temporada passada, neste início de ciclo europeu o jogador perdeu espaço e não saiu do banco nas duas últimas partidas do CSKA. Aliás, este fator facilitou a abertura das conversas com o Palmeiras.

Com passagem pelas seleções de base, Khellven atuou no Pré-Olímpico Sul-Americano em 2023, ao lado de Mauricio, atual meio-campista do Palmeiras. Aliás, caso o acerto se concretize, ele será mais uma opção para um setor que hoje conta com Marcos Rocha, de 36 anos e contrato até o fim do ano. Além disso, o jovem Agustín Giay é frequentemente observado por clubes europeus e costuma receber sondagens.

Clube não cogitava substituto para Mayke

Apesar de inicialmente não ter considerado a reposição como obrigatória após a saída de Mayke, o Palmeiras reavaliou a situação diante da possibilidade de perder Giay para o exterior e da ausência de um substituto imediato para o veterano Marcos Rocha. O clube entende que ter apenas duas opções para a lateral direita, como ocorre do lado esquerdo com Piquerez e Vanderlan, pode não ser suficiente até o fim da temporada. Além disso, o calendário apertado com Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores preocupa.