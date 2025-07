Mitrovic desperta interesse de clubes da Premier League

Gigantes do futebol inglês miram o atacante sérvio, que brilhou no Al-Hilal; clube saudita não aceita menos de 30 milhões de euros

Aleksandar Mitrovic pode estar a caminho de um retorno ao futebol inglês. Aos 30 anos, o atacante sérvio, que deixou a Premier League em agosto de 2023 para jogar no Al-Hilal, voltou a chamar a atenção de clubes da Inglaterra após uma passagem marcante na Arábia Saudita. Segundo informações do site ‘CaughtOffside’, equipes como Manchester United, Newcastle e Tottenham estão de olho no jogador.

