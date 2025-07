Luís Fabiano critica postura de Wallace Yan: ‘Passa do ponto’

Wallace Yan e as provocações

Wallace Yan, de 20 anos, vem chamando atenção no Flamengo. Além de sempre ser uma peça fundamental no ataque do Flamengo quando sai do banco, ele também se envolveu em atritos com jogadores experientes recentemente.

Primeiro com Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, durante o clássico pela 15° rodada do Brasileiro. O último, portanto, foi com Hulk, na última rodada da competição.

Aliás, o camisa 7 do Galo chegou a reclamar diretamente com o técnico Filipe Luís após o apito final.