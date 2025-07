Líder da Série B, Goiás evita a derrota em casa com gol no fim

Remo sai na frente, vê seu goleiro defender pênalti e, na etapa final, perde quatro gols feitos. Lamenta o empate com o Goiás que o tira do G4

Mas o Remo saiu lamentando muito. A vitória estava em suas mãos. Se vencesse, pularia para o quarto lugar (zona de acesso à Série A). Porém, está em quinto, com 30 pontos. O quarto colocado é a Chapecoense, que tem os mesmos 30 pontos dos paraenses, mas com duas vitórias a mais. O returno da Série B já começa nesta quinta-feira.

Campeão simbólico do turno da Série B, o Goiás recebeu o Remo nesta terça-feira, 29/7, pela 19ª rodada (a última do 1º turno). Em jogo que não foi bem, viu os remistas abrirem o placar na etapa inicial com Pedro Rocha. Ainda no primeiro tempo, Tadeu perdeu um pênalti para os goianos. No segundo tempo, os goianos ficaram em cima, mas deram espaços, e o Remo perdeu pelo menos quatro gols certos. Mas, nos acréscimos, no abafa, Anselmo Ramon empatou o jogo. Um alívio para o Goiás. que fecha o turno com 37 pontos, dois a mais do que o Coritiba. Em terceiro vem o Novorizontino.

Remo na frente no 1º tempo

Goiás e Remo fizeram um jogo muito bom. Em casa, os goianos pressionaram muito, mas só conseguiram na metade inicial em chutes de fora, com Moraes e Anselmo Ramos. Aos 14, o Remo fez seu gol. Um lançamento da intermediária da defesa de Pavani encontrou Pedro Rocha, livre pela esquerda. O atacante correu com a bola, invadiu a área e tocou na saída de Tadeu.

Atrás, o Goiás seguiu em cima e, nos acréscimos, teve tudo para empatar. Primeiramente, um pênalti que Tadeu cobrou e Marcelo Rangel defendeu com o pé. Lei do ex na veia. Na cobrança do escanteio, após bate-rebate, a bola ficou com Anselmo Ramon, que chutou quase na pequena área e Marcelo Rangel salvou com o ombro.

Goiás evita a derrota nos acréscimos

No segundo tempo, o Goiás foi todo ataque. Só que não conseguiu sucesso nos arremates. Diferentemente do Remo, que em contra-ataques teve quatro chances mais do que claras. Poderiam muito bem ter goleado o líder fora de casa. Duas das chances foram inacreditáveis: Pedro Rocha e Janderson, quase dentro do gol e com Tadeu batido, perderam. Assim, como quem não faz, leva, o Goiás, nos acréscimos chegou ao empate. Após cruzamento da direita, Anselmo Ramon se jogou na bola e mandou para a rede. Enfin, o Goiás arrancava o empate.

Assim, com o fim do turno, o Goiás fica como campeão simbólico. Coritiba, Novorizontino e Chapecoense fecham o G4. Mas Paysandu, Ferroviária, Amazonas e Botafogo-SP entram no returno na zona de rebaixamento.