Jornalistas escancaram ‘desleixo’ da Conmebol e citam atraso da Copa América à Euro Feminina

Encerrado no último domingo, a competição europeia se destacou pelo sucesso, enquanto o torneio sul-americano tem sofrido com críticas severas

O abismo estrutural entre as edições 2025 da Copa América e da Euro Feminina, encerrada no último domingo (27), se tornou assunto no episódio mais recente do podcast ‘Terrabolistas’, no Youtube. Para além da disparidade no cuido dos gramados, o debate também identificou contrastes que se estendem à organização, estrutura e projeção da modalidade por continente.

Enquanto a UEFA entregou um torneio histórico na Suíça, com estádios lotados e recordes de audiência, a Conmebol conduziu uma competição marcada por críticas. Arquibancadas vazias e condições técnicas frágeis protagonizaram inúmeros debates no decorrer do evento, como sinal de alerta para o atraso de investimento e divulgação da modalidade.