Internacional visa corrigir fragilidade defensiva antes de jogos de mata-mata

Sair atrás do placar é um problema frequente para o Colorado depois do Estadual. Maior atenção é outra necessidade da equipe

O técnico Roger Machado tenta aproveitar a reta final de preparação para o duelo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, para corrigir falhas corriqueiras no Internacional. As situações que preocupam o Colorado para o torneio mata-mata nacional como também na Libertadores são quando levam o primeiro gol. Inclusive, a falta de atenção e a irregularidade nas performances são também cenários que causam receio no Colorado.

A fragilidade defensiva envolvendo sair atrás do placar persegue o Inter desde após o fim do Gauchão. Posteriormente ao término do Estadual, a equipe entrou em campo 24 vezes por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Neste período, levou o primeiro gol em 14 desses jogos. Além disso, em dez desses embates foi para o intervalo em desvantagem no placar. Por sinal, nestas 14 partidas, o Internacional somou apenas duas vitórias sobre Juventude, pelo Brasileirão, e Bahia, pela fase de grupos da Libertadores. Além de seis empates e também seis derrotas.