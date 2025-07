Flamengo pode ter dois ‘reforços’ para jogo da Copa do Brasil

Alex Sandro e Ayrton Lucas tendem a ser relacionados para as oitavas de final contra o Atlético, nesta quinta-feira, no Maracanã

O Flamengo pode ter dois reforços para enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas já treinam com o grupo, e a tendência é que a presença na lista dos relacionados dependa apenas da decisão da comissão técnica de Filipe Luís.

Alex Sandro teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o São Paulo, no dia 12 de julho. No mesmo jogo, Ayrton Lucas sofreu um corte profundo na perna esquerda após uma pancada. Os dois passaram por tratamento, se recuperaram e já treinam com o grupo desde o início desta semana.