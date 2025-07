Esposa exibe registro de Daniel Alves acariciando sua barriga durante gravidez

Joana Sanz e o ex-jogador aguardam chegada do primeiro filho no relacionamento, que teve início em 2015, mas com separação por um período / Crédito: Jogada 10

Daniel Alves demonstra que será um pai presente depois do nascimento do seu filho. Isso porque a sua esposa, Joana Sanz, exibiu um registro em suas redes sociais em que expõe um momento reservado do casal. Na publicação, a amada mostra o ex-lateral-direito acariciando sua barriga com beijos durante a gravidez. A influenciadora e Daniel Alves aguardam a chegada do primeiro filho do casal. Joana postou a foto em preto e branco e indicou que eles vivem um momento mágico e repleto de afeto com a adição de um emoji de coração. Eles se conheceram em 2015 e, depois de dois anos de relacionamento, oficializaram a união em uma cerimônia discreta em Ibiza, na Espanha. Após a condenação de Daniel Alves, o casal chegou a se divorciar por um período, mas decidiu se reconciliar na sequência. Inclusive, a reaproximação provocou desavenças na família.

Um ano atrás, Joana fez uma publicação ao lado de Daniel Alves, já em liberdade provisória. Em um dos registros, Daniel Alves aparecia sozinho e sorridente enquanto preparava uma comida. A modelo também publicou no story imagens abraçada ao brasileiro. Além disso, a modelo mandou recado aos que desaprovam a relação. "Ele veio até Mallorca para cozinhar. Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar", disparou a companheira do brasileiro. Daniel Alves acumula conquistas na Justiça O brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de cadeia pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.