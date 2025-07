Emerson Royal é apresentado, mira Seleção e brinca: ‘Era flamenguista e não sabia’

Lateral-direito explicou que vai precisar de um tempo para estar com o melhor ritmo e elogiou estrutura do CT Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Emerson Royal foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (29) como novo reforço do Flamengo. Aos 25 anos, o jogador retorna ao futebol brasileiro após passagem pelo Milan, da Itália, e demonstrou empolgação com o novo desafio. A estrutura rubro-negra, o projeto esportivo e a chance de voltar a atuar no país foram fatores decisivos para sua escolha.

"A estrutura que o Flamengo tem é impecável. Grande parte dos clubes europeus não têm isso. Me chamou muita atenção o campo, as instalações. É tudo muito novo. É um prazer imenso fazer parte dessa camiseta", afirmou Emerson, visivelmente impressionado com o CT Ninho do Urubu. Apesar do entusiasmo, o jogador ponderou sobre sua condição física. Afinal, por ter encerrado recentemente o período de férias, ele explicou que precisará de alguns dias para entrar em ritmo ideal. " "Venho de pré-temporada, preciso de um tempo para adaptação. Não quero me precipitar. Preciso me preparar fisicamente para fazer um bom trabalho", disse. Escolha pelo Flamengo Emerson Royal revelou que esteve perto de acertar com o Besiktas, da Turquia, mas decidiu mudar o rumo da carreira após ouvir a proposta do Flamengo. A decisão, aliás, foi tomada mais pelo projeto esportivo do que por questões financeiras:

“Tinha tudo encaminhado com o Besiktas, passagem comprada. Mas meu empresário apresentou o projeto do Flamengo e tudo mudou da noite para o dia. Não foi por dinheiro, mas pelo que o clube representa e pelo que eu posso realizar aqui”, disse o jogador, que seguiu. “Saí do Brasil muito cedo, com 20 anos. Nunca pude mostrar meu futebol ao povo brasileiro. Voltar agora é uma chance de me reconectar com o país e também de voltar à Seleção. Esse é um objetivo claro para mim”, completou. Emoção e identificação com o clube Por fim, ao falar da recepção da torcida e do momento em que foi apresentado no Maracanã, Emerson se emocionou e declarou um sentimento de pertencimento.

“Joguei no Maracanã contra o Flamengo e senti as pernas tremerem. Agora, estar do lado da torcida é especial. Eu sempre fui flamenguista e não sabia. A festa é linda. Quero agradecer ao clube pelo esforço em me trazer”. Veja outras respostas de Emerson Royal Seleção Brasileira Teve esse episódio da Seleção em 2022 (que quase foi convocado), e estamos falando de Seleção, que tem uma exigência muito grande. Tem coisas que não podem acontecer, mas aconteceram comigo. Tive muitas passagens pela seleção brasileira, fiz muitos jogos, e como jogador de futebol isso é normal. Tem jogos que você acerta e em outros erra, que pode ser crucial. Continuei tranquilo, trabalhando. E vejo jogadores como Alex Sandro e Danilo, que vieram da Juventus e retornaram à Seleção. Isso chama a minha atenção. Sei que eu tenho potencial e vou seguir fazendo meu trabalho para que eu tenha um oportunidade novamente.