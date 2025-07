Douglas Luiz se reapresenta com atraso, pede desculpas e será multado pela Juventus

Douglas Luiz se reapresentou à Juventus com quatro dias de atraso e pediu desculpas ao técnico Igor Tudor e aos companheiros de equipe. A informação foi publicada pelo jornal italiano La Stampa. Apesar do atraso e da ausência sem justificativa na semana passada, o clube não pretende afastá-lo do elenco, mas vai aplicar uma multa pesada.

