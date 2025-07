Cruzeiro x CRB: escalações, arbitragem e onde assistir

Cruzeiro e CRB se enfrentam, na noite desta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela Copa do Brasil

Apesar da derrota na última rodada, para o Ceará, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a temporada do Cruzeiro já é surpreendente. Afinal, nem o mais otimista dos cruzeirenses esperava um desempenho da equipe que a levaria ao topo do torneio nacional. Para confirmar a boa fase, a Raposa recebe o CRB, nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

O duelo entre Cruzeiro e CRB, pela Copa do Brasil, será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime Video.