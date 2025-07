Champions: Jogos de volta da 2ª fase eliminatória rola nesta terça-feira

Sã 15 jogos neste 29/7 (dez ocorrerão na 4ª feira). Valem vaga à próxima fase, que já contará com pesos pesados como Benfica e Fenerbahçe

Nesta terça-feira, 29/7, começam os jogos de ida da segunda fase eliminatória da UEFA Champions League. Serão realizados cinco confrontos, enquanto outros dez estão programados para esta quarta-feira (30/7).

O principal jogo do dia será entre o FC Copenhague, da Dinamarca, e o Drita, do Kosovo. A partida acontece às 13h (horário de Brasília), no Kosovo. O Copenhague venceu o jogo de ida em casa e busca confirmar o favoritismo para avançar de fase.