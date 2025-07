Tottenham prepara oferta por Rodrygo, mas Real Madrid estipula preço alto

O Tottenham tem um alvo bastante ambicioso para liderar seu novo projeto. O clube inglês mira a contratação do atacante Rodrygo, do Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o time de Londres prepara uma grande proposta pelo jogador. Contudo, a assessoria do atleta trata o interesse, por enquanto, como apenas uma especulação. O Real Madrid, por sua vez, já estipulou um preço muito alto pelo brasileiro.

Staff de Rodrygo nega

Apesar dos fortes rumores na Europa, o staff de Rodrygo nega qualquer negociação. A assessoria de imprensa do jogador foi procurada e se posicionou sobre o assunto.

“Rodrygo está de férias no Brasil e segue como atleta do Real Madrid, com contrato até junho de 2028. As informações sobre uma possível transferência são especulações e, neste momento, temos conhecimento apenas de cenários que chegam como rumores levantados via veículos de comunicação”.

O alto valor pedido pelo Real Madrid, inclusive, se justifica pela vitoriosa carreira do atleta. O craque de 24 anos defende o clube espanhol desde o ano de 2019. Neste período, ele disputou 270 partidas, com 68 gols e 47 assistências. O jogador, outrossim, coleciona títulos importantes, como duas Champions League e dois Mundiais de Clubes.

O atacante brasileiro, no momento, aproveita suas férias no Brasil. Ele deve se reapresentar ao seu clube, o Real Madrid, na próxima semana. O Tottenham, por sua vez, segue bastante ativo no mercado. O clube inglês, enfim, já gastou mais de 140 milhões de euros (R$ 911,2 milhões) apenas nesta janela de transferências.