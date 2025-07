River Plate tem baixa considerável para ida das oitavas da Libertadores

Com 19 minutos de bola rolando, o atacante Maxi Salas precisou ser substituído por conta de dores na perna esquerda. Desse modo, o jogador que reforçou o elenco de Marcelo Gallardo na janela de transferências mais recente passou por exames onde o diagnóstico foi de distensão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Diante dessa situação, o prognóstico do departamento médico riverista é que Salas seja baixa por, pelo menos, 21 dias. Algo que, consequentemente, inviabilizaria a sua presença no confronto de ida pelas oitavas da Libertadores.

Mesmo com esse cenário, a avaliação tanto por parte do atleta como do próprio River Plate é de que a situação não é tão grave quanto poderia. Mediante a reação do jogador e os primeiros indícios, o temor era de que o problema gerasse lesão suficiente para o tirar de combate no restante de 2025.

Caso a situação mais provável se confirme, a tendência é que Miguel Borja seja o nome escolhido por Gallardo para exercer o papel de centroavante. Mesmo que, na atual temporada, o colombiano não viva seu melhor momento técnico com a camisa do River. Enquanto a média de 2024 foi extremamente alta em aproveitamento (31 tentos em 49 aparições), em 2025, são sete em 31 compromissos.