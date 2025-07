Payet, ex-Vasco, vira réu por violência psicológica contra Larissa Ferrari

O ex-jogador do Vasco Dimitri Payet, virou réu por violência psicológica contra a advogada Larissa Ferrari. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público na última sexta-feira (25). Dessa forma, a decisão do juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, do VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Rio de Janeiro, leva em consideração os danos emocionais e as ações “degradantes” que foram relatadas na denúncia do Ministério Público (MPRJ). O processo, portanto, corre em segredo de Justiça.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Payet e Larissa tiveram um relacionamento extraconjugal. Assim, de acordo com a denúncia, o francês é acusado de ter causado prejuízo e afetado emocionalmente a advogada, por meio de “atitudes, expressões injuriosas e degradantes, além de humilhação, manipulação e ridicularização.” O Ministério Público, portanto, pediu no documento, a condenação do jogador e também o pagamento de danos morais e dos gastos com eventuais serviços de saúde prestados a Larissa.

Payet e Larissa Ferrari Payet se relacionou com a advogada entre setembro do ano passado e março deste ano. O jogador conheceu Larissa Ferrari pelas redes sociais, onde iniciaram um relacionamento afetivo com trocas de mensagens diárias. Assim, ambos manifestaram desejo de praticar relações sexuais com “práticas de atos de ousadia e violência”, de maneira consensual. No entanto, Payet era casado há 18 anos e, assim, começou a afetar no relacionamento de Larissa, que passou a apresentar dependência emocional, ansiedade e depressão.