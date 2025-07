Paraguai vence Chile na Copa América feminina e se garante no Pan-2027

Gol nos acréscimos define o 1 a 0 que confirma a seleção paraguaia com a 5ª colocação geral e com vaga na competição que será em Lima, no Peru

O Paraguai venceu o Chile, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, 28/7, no jogo que valia a 5ª posição na Copa América Feminina. O gol saiu no finzinho, aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Camila Arrieta. Este triunfo no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador (sede dacompetição) garantiu às paraguaias uma vaga nos Jogos Pan-Americanos-2027 , em Lima, no Peru.

Chilenas e paraguaias terminaram em terceiro lugar em seus grupos. As chilenas ficaram atrás de Argentina e Uruguai, que avançaram às semifinais, mas à frente das anfitriãs do Equador e das peruanas.