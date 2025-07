Pai ‘puxa orelha’ de Neymar após discussão premeditada com torcedor do Santos; bastidores

O santista já estava na mira do camisa 10 antes mesmo do embate entre eles após a derrota para o Internacional, na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

Neymar não reagiu por impulso ao discutir com o torcedor do Santos após a derrota para o Internacional em plena Vila Belmiro, no dia 21 de julho. Isso porque o camisa 10 já havia reconhecido Alex Sander Silva nas arquibancadas durante o segundo tempo e tomou a decisão de abordá-lo — algo, inclusive, que já havia prometido fazer antes do apito final. Essa confusão, aliás, ainda lhe rendeu um ‘puxão de orelha’ em casa. O camisa 10 chegou a comunicar, ainda no segundo tempo, que se encaminharia ao torcedor após o apito final: “Vou aí quando o jogo acabar”. Ele sequer esperou o apito final para descer ao túnel e dirigir-se diretamente ao santista e, inclusive, ignorou o protocolo de entrevistas do capitão após a partida para ‘resolver a pendência’.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O camisa 10 já havia reconhecido Alex Sander Silva nas arquibancadas durante o segundo tempo da partida e, ainda com a bola rolando, tomou a decisão de abordá-lo ao fim do jogo. Segundo informações do jornalista Lucas Musetti Perazolli, do UOL, o atacante murmurou para integrantes do elenco: “Vou aí quando o jogo acabar”. Em meio à repercussão, o staff do jogador reconheceu que a reação passou do tempo — bem como o próprio o fez em seu comunicado nas redes sociais. “No calor da emoção fica difícil controlar os sentimentos. Ainda mais quando você é ofendido de forma injusta”, escreveu o camisa 10. Neymar pai repreende conduta Ainda de acordo com a reportagem de Lucas Musetti Perazolli, do UOL Esporte, o pai do astro não amenizou o tom sobre o episódio e chamou atenção do filho. O empresário afirmou que o atacante “é muito grande para fazer isso” e deve ter mais controle emocional. Pessoas próximas afirmaram ao jornalista que o astro ouviu, refletiu e reconheceu que errou ao dar visibilidade a um episódio evitável. Ainda assim, quem acompanha o craque de perto admite que ele tem dificuldade para controlar reações em momentos de tensão.

Internamente, o Santos optou por não punir o jogador. Um dirigente ouvido pelo UOL afirmou que, apesar do erro, o clube entende o temperamento do camisa 10 como parte de seu estilo competitivo. “É o estilo dele. Ele sente muito o jogo, provoca, briga. E a gente prefere ele assim do que passivo. Não era para ter discutido com o torcedor, mas melhor ele assim, no limite. Ele sabe que errou”, declarou um membro da diretoria. Clube restringe acesso de torcedor O departamento jurídico do Santos agiu em paralelo à repercussão e apurou a entrada de Alex Sander Silva no estádio, identificando uma irregularidade. O nome dele não constava no cadastro de sócios ativos, e os documentos apresentados no acesso à Vila Belmiro pertenceriam a outra pessoa. A diretoria então decidiu registrar boletim de ocorrência e, em seguida, proibiu a entrada do torcedor por tempo indeterminado. Inclusive, a descoberta fez com que a cúpula desistisse de mediar o entendimento entre as partes — algo considerado inicialmente.