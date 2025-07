Nova vitória excelente do Flamengo. Dá medo até de elogiar

Para o colunista Roberto Assaf, se o Rubro-Negro repetir partidas como esta e a anterior, aí sim, tem chances de ganhar o título do Brasileirão

O Flamengo obteve uma vitória difícil – e merecida – sobre o Atlético Mineiro, 1 a 0 no Maracanã, gol de Léo Ortiz. Uma cabeçada, aproveitando uma das raras bobeadas da defesa adversária ao longo da partida. Filipe Luis – não é recomendável elogiar – pela segunda vez consecutiva fez mudanças eventuais, nos momentos corretos. E quando a equipe preta e branca – que possui ótimos atletas – tentou mexidas em massa, já não havia fôlego para reagir. Se o Flamengo repetir partidas como esta e a anterior, aí sim, tem chances de ganhar o título. Se voltarem as barafundas do técnico, ficará brigando por vagas em competições continentais. Nada além.

Flamengo e Atlético disputaram um primeiro tempo equilibrado. Mas que foi prejudicado por uma arbitragem muito confusa, que deixou de marcar um pênalti de Gabriel Menino em Arrascaeta nos acréscimos. Um empurrão evidente por trás. O visitante vem de atuações ruins, mas cresce contra o Rubro-Negro, por conta da rivalidade. Dessa forma, transformou o que não fez nos últimos tempos numa partida convincente, na marcação e no jogo ofensivo. O Atlético deixou de ser eliminado por um triz pelo colombiano Bucaramanga dentro da Arena MRV, cujo primeiro campeão oficial, da Copa do Brasil de 2024, é o Flamengo.