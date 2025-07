Karoline Lima inova em look para jogo do Flamengo e revela ciúmes de Léo Pereira

Influencer namora com zagueiro do Rubro-Negro e costuma personalizar roupas para assistir partidas da equipe

Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, está sempre marcando presença nas partidas da equipe carioca no Maracanã e não foi diferente na vitória do Rubro-Negro contra o Atlético Mineiro, no último domingo (27).

A influencer, portanto, costuma personalizar roupas nas cores do clube carioca para acompanhar os jogos. Dessa forma, ela ‘inovou’ no look escolhido para a partida. Karoline foi um cropped com a frase “Léo Pereira é meu”, escrita em inglês, como ela mostrou em seu Instagram.