João Félix é detonado por empresária: ‘É uma máquina de imprimir dinheiro’

Com histórico no próprio Benfica, onde iniciou a carreira, além de Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona e Milan, João Félix nunca correspondeu às altas expectativas criadas há seis anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“João Félix não joga futebol há muito tempo. É uma impressora. Uma máquina de imprimir dinheiro com o próprio aval, já que não se rebela. Há muito tempo ele deveria assumir o controle da própria carreira e impedir que outros decidam por ele e o enviem para projetos que não lhe agradam. Quando se conhece o potencial que ele tem, é triste. Mas é um exemplo do que não se deve fazer quando se é um jovem jogador com talento. Foi para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, mesmo sem se encaixar no modelo de jogo do clube. Depois, o Chelsea gastou 50 milhões”, disse a empresária.

Na visão de Jen, o ideal seria o retorno ao Benfica, mas o jogador optou por um novo caminho e atuará ao lado de Cristiano Ronaldo na próxima temporada.

“Podemos fazer todas as perguntas possíveis. A culpa, na verdade, é de todos. Ou seja, o jogador deixou-se levar por projetos que não o agradavam. Estou tentando defendê-lo um pouco, mas ele passou por Atlético de Madrid, Chelsea, Milan e ainda tentou se relançar no Barcelona. Teve um bom período com Xavi. O que quero dizer é que esses clubes foram atraentes para ele se recuperar”, concluiu.