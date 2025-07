Hacker confirma sociedade com Robinho em projeto de apostas esportivas

Dupla se encontra nos momentos livres na penitenciária de Tremembé, em SP, e planeja lançamento junto à eventual progressão de regimes / Crédito: Jogada 10

Os períodos de banho de sol no Complexo Penitenciário de Tremembé, interior de São Paulo, também servem para Robinho e Walter Delgatti Netto discutirem planos futuros para um empreendimento conjunto. Segundo relatos, a proposta, que partiu do ex-Santos, gira em torno do lançamento de uma plataforma de apostas esportivas. A dupla alinha papeis distintos para um objetivo em comum com o projeto. Funcionários da penitenciária e o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, confirmaram o projeto a pessoas próximas. Os detentos têm como objetivo aproveitar a visibilidade pública do ex-jogador e o conhecimento técnico do hacker para atuar com lucros no mercado digital. Contudo, o lançamento só será viável em caso de progressão de regime para ambos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o próprio Delgatti, a iniciativa partiu de Robinho. O hacker afirma que o ex-jogador sugeriu a criação da empresa ainda durante os primeiros contatos no pátio da unidade. O projeto, embora comentado de forma recorrente entre internos e advogados, ainda não conta com registros formais em cartórios, juntas comerciais ou plataformas. Forças complementares A estratégia traçada envolve, portanto, a combinação de forças complementares entre os detentos. De um lado, entende-se que a imagem esportiva do ex-atacante, reconhecido internacionalmente, teria papel crucial; do outro, a habilidade do hacker em sistemas digitais. Juntos, vislumbram uma plataforma que possa competir no setor de apostas, cuja expansão no Brasil tem atraído investimentos e novas empresas. Ainda segundo o jornal O Globo, Delgatti pretende estruturar o negócio ainda de dentro da prisão, para que tudo esteja pronto quando houver a saída formal. Mesmo com o entusiasmo, ainda não há qualquer documento formal capaz de viabilizá-lo. A defesa do ex-jogador, por sua vez, optou por não comentar sobre o assunto à imprensa. Crimes de Robinho e Delgatti travam avanço O cenário legal de ambos os envolvidos interfere diretamente na viabilidade do projeto. Isso porque o ex-Santos cumpre pena de nove anos por estupro coletivo, conforme sentença da Justiça italiana homologada no Brasil. O Superior Tribunal de Justiça brasileiro recusou todos recursos apresentados pela defesa por ora, e o ex-jogador aguarda definição sobre possível migração para o regime semiaberto.