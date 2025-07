Grupo Eagle Football, controlado por Textor, registra queda de 90 milhões de euros em receitas

O Lyon vive um momento delicado fora de campo. A Eagle Football Group, empresa ligada ao clube francês, divulgou nesta segunda-feira (28) os números da temporada 2024/25 e confirmou uma queda expressiva nas receitas, com 90 milhões de euros (R$ 576 milhões) a menos em relação ao ano anterior.

A empresa, controlada por John Textor, arrecadou 237,8 milhões de euros (cerca de R$ 1,78 bilhão) no período — uma retração de 24% em comparação com os 361,3 milhões de euros do ciclo anterior. A previsão, segundo o grupo, é de um “déficit muito significativo” para o clube.

“O Grupo prevê um déficit muito significativo para o ano financeiro 2024/25. A administração e as equipes operacionais estão fazendo todo o possível para garantir que o clube atue em alto nível dentro e fora de campo, e assim recupere a confiança e a credibilidade da instituição”, declarou a Eagle em nota oficial.

Mesmo com ganhos na bilheteria e na venda de jogadores — entre eles o meia Thiago Almada, negociado com o Atlético de Madrid — o Lyon perdeu força em áreas como direitos de TV, merchandising e eventos no Groupama Stadium.

Além disso, a receita com mídia e marketing caiu pela metade. Foi de 95,4 milhões de euros (R$ 610,5 milhões) em 2023/24 para 45,7 milhões de euros (R$ 292,5 milhões) nesta temporada.