Goiás x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem

No fechamento do turno, o líder Esmeraldino busca a reabilitação contra o embalado Leão Azul, que joga para invadir o G-4 da Série B

A 19ª rodada da Série B se encerra com um confronto direto na parte de cima da tabela. Nesta terça-feira (28), o Goiás recebe o Remo às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida, que fecha o primeiro turno, coloca frente a frente o líder isolado da competição e uma equipe que está na porta da zona de acesso.

O duelo é de extrema importância para as ambições de ambos os clubes. O Goiás, líder com 36 pontos, quer se reabilitar de um tropeço na última rodada para ampliar sua vantagem no topo. Já o Remo, quinto colocado com 29 pontos, chega embalado por uma vitória e sabe que um bom resultado fora de casa pode colocá-lo de vez no G-4.