Corinthians demite treinador da equipe sub-20

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira (28) a demissão do treinador Orlando Ribeiro. O profissional estava à frente da equipe sub-20 e o Timão desligou o técnico após a goleada sofrida pelo Botafogo, por 4 a 1, no último sábado (29), pelo Campeonato Paulista da categoria.

Orlando chegou ao Timão em outubro do ano passado, após ficar dois anos no Santos. No começo do ano, ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Juniores. Entretanto, o bom desempenho não seguiu ao longo da temporada e o Corinthians não avançou no Campeonato Brasileiro, terminando na 15ª colocação, com 20 pontos, brigando contra o rebaixamento. No estadual, a equipe venceu oito de 13 jogos e está na quarta posição de seu grupo. Em sua passagem, o treinador teve um aproveitamento de 52,5%, com 17 vitórias, 12 empates e 11 derrotas.