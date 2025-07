Carbonero dá resposta e engata sequência decisiva pelo Internacional

Atacante colombiano entra em boa fase depois de se recuperar de contusão. Ele foi autor de dois dos últimos três gols do Colorado / Crédito: Jogada 10

Johan Carbonero é um dos jogadores que se tornaram destaque no Internacional após a resposta positiva no Campeonato Brasileiro. O atacante se recuperou de uma contusão muscular na coxa esquerda há pouco tempo e rapidamente assumiu papel decisivo. Afinal, ele teve participação direta em gols nos últimos dois compromissos do Colorado. O colombiano marcou dois dos últimos três gols do Inter. Contra o Vasco, no último domingo, o camisa 7 entrou no intervalo e assegurou o empate para os gaúchos. Na vitória fora de casa sobre o Santos, ele foi o responsável por abrir o placar.

De acordo com estatísticas do "Sofascore", Carbonero também contribuiu na construção de jogadas, com dois passes decisivos. O atacante também teve 100% dos dribles corretos, em três possíveis. O camisa 7 sofreu quatro faltas e finalizou oito vezes, três delas certas. O colombiano rapidamente retomou a sua importância no time do Internacional. Após quase três meses sem entrar em campo, ele foi desfalque por 15 jogos no Colorado devido à lesão muscular na coxa esquerda de segundo grau. Após recuperar a melhor condição física, o camisa 7 participou dos quatro jogos do Colorado desde a volta dos compromissos. Internacional constrói período de invencibilidade Inclusive, neste intervalo, o Inter segue invicto no Brasileirão, com três vitórias e um empate. O momento é tão positivo que a equipe gaúcha tem a segunda maior pontuação no torneio após o fim do Mundial de Clubes. Ao lado do Palmeiras, são dez pontos em 12 possíveis. Ambos têm desempenho inferior somente ao Flamengo.