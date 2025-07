Brasil x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleção Brasileira enfrenta a Celeste, nesta terça-feira (29), às 21h, em Quito, no Equador, pela semifinal da Copa América Feminina / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina, nesta terça-feira (29), às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador. O Brasil garantiu sua vaga na fase decisiva após um empate sem gols contra a Colômbia. A Celeste, aliás, também garantiu a vaga na última rodada da fase de grupos ao vencer o Chile por 3 a 0, no Chillogallo. A final da Copa América será para sábado, 2 de agosto, às 18h. Para a seleção que perder, ainda há a chance de disputar o terceiro lugar na sexta-feira, 1º de agosto, às 21h.

Onde assistir A partida entre Brasil e Uruguai, pela semifinal da Copa América Feminina, assim, terá transmissão da TV Brasil e Sportv. Como chega o Brasil O Brasil chega como líder invicto do Grupo B, demonstrando sua tradicional capacidade de controle de bola e poder de fogo. Sob o comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira deve manter sua filosofia de jogo agressiva, buscando sufocar o adversário desde os primeiros minutos. Na fase de grupos, o Brasil se destacou ao conquistar a liderança do Grupo B, mantendo um retrospecto invicto: três vitórias e um empate. Entre os jogos notáveis, a seleção amarela, aliás, superou a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por impressionantes 6 a 0 e o Paraguai por 4 a 1. Aliás, o único ponto perdido ocorreu em um empate sem gols contra a Colômbia, resultado que veio após a expulsão da goleira Lorena. Como chega o Uruguai Por sua vez, o Uruguai chegou à semifinal com um desempenho respeitável, terminando em segundo lugar na Chave A, acumulando sete pontos. A Celeste Olímpica, aliás, teve duas vitórias, um empate e uma derrota, enquanto a Argentina, líder do grupo, finalizou com quatro vitórias em quatro jogos. No entanto, o início da campanha começou com um clima tenso. Afinal, as atletas boicotaram o treino antes da estreia contra o Equador, em forma de protesto pelas más condições oferecidas pela entidade.