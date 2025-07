Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Invicto com Davide, Alvinegro tenta emplacar bom resultado na ida das oitavas da Copa do Brasil, no Niltão, contra o Massa Bruta

Com o retorno do calendário do futebol nacional, as oitavas de final da Copa do Brasil terão início a partir desta terça-feira (29). Afinal, Botafogo e Red Bull Bragantino medem forças, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no jogo de ida, e prometem fortes emoções no mata-mata do torneio nacional.

Na fase anterior, o Alvinegro teve tranquilidade para avançar, com uma goleada por 4 a 0 sobre o Capital-DF na ida e um revés por 1 a 0 na volta. O Massa Bruta, por sua vez, aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 sobre o Criciúma, depois da derrota por 1 a 0 no Heriberto Hulse.