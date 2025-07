Fluminense tem a missão de quebrar jejum no Morumbis para reagir no Brasileirão

O Fluminense ainda não venceu desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Com isso, após três derrotas consecutivas no Maracanã, a equipe carioca fará seu primeiro jogo como visitante no Brasileirão desde a volta ao país e terá a missão de quebrar um jejum de quase seis anos sem vencer o São Paulo no Morumbis.

Dessa forma, o duelo de tricolores ocorre neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada. O time de Laranjeiras não vence o adversário desde 2019, quando voltou com os três pontos na bagagem, com um triunfo por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo, que já jogou no time paulista, e Digão. Desde então, foram dois empates e três derrotas.