Flamengo x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

O Flamengo recebe o Atlético-MG, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, na partida que fecha a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luís chega para o jogo embalado por duas vitórias seguidas, e agora tentará a “trinca” para seguir na briga pela liderança. O Galo, por outro lado, perdeu seus últimos dois compromissos no Brasileirão e tentará a reabilitação no Maracanã. A partida deste domingo marcará o início de uma “maratona” de duelos entre Flamengo e Atlético, já que os gigantes também vão duelar nos próximos dias pelas oitavas da Copa do Brasil. Diego Mazur comanda a cobertura e narra a partida.