Crespo aliviado no São Paulo: ‘Começamos a pontuar. Ficará mais tranquilo’

Técnico do São Paulo se anima com o 3 a 1 sobre o Flu, na terceira vitória seguida. O time está subindo na tabela do Brasileirão

O São Paulo, neste domingo, 27/7, soube se impor diante do Fluminense, no Morumbis. Dessa forma, no clássico pela 17ª rodada do Brasileirão, conseguiu convincente vitória por 3 a 1. Placar até magro para um time com atitude e que ainda desperdiçou um pênalti e teve um gol anulado. Na coletiva após o resultado que leva o time aos 22 pontos, em oitavo lugar, o técnico Hernán Crespo não poupou elogios aos seus comandados.

“Felizmente time começou a pontuar. Agora fica um pouco mais tranquilo. Estou bem feliz pelos atletas, pela forma como jogamos, ainda mais com as situações adversas. Afinal, não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou gol, e o time sempre igual. Foi agressivo, teve vontade de jogar e de recuperar todas as bolas. O resultado é a consequência. “, disse Hernán Crespo, animado com esta que foi a terceira vitória seguida dos são-paulinos.