Com saída de Wesley, Daniel Sales ganha espaço no Flamengo

Com a venda do lateral-direito Wesley para a Roma (ITA), outro lateral-direito ganhou espaço no Flamengo:Daniel Sales, de apenas 19 anos. Cria da base rubro-negra, o jovem foi relacionado por Filipe Luís na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1.

Além disso, naturalmente, Daniel Sales já tem participado de treinos com o elenco. Inclusive, a tendência é que apareça na lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Atlético, neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão.