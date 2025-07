Com mais de 300 jogos e 12 títulos, Mayke se despede do Palmeiras: ‘Chorei bastante’

Na iminência de ser oficializado como reforço do Santos, o lateral pediu para antecipar o fim do vínculo com o Alviverde

Mayke esteve no Allianz Parque na noite do último sábado (26), horas antes da vitória sobre o Grêmio, para se despedir do Palmeiras. Em meio ao iminente acordo com o Santos, o jogador só esteve à beira do gramado para acenar para os torcedores, cumprimentar os companheiros e abraçar membros da comissão técnica. O gesto selou sua despedida do Alviverde após sete temporadas.

O lateral solicitou o desligamento do clube e recebeu liberação antecipada da cúpula alviverde, mesmo com vínculo vigente até 31 de dezembro. Em reunião realizada na sexta-feira (25), a diretoria entendeu o desejo do jogador e optou por não dificultar a saída para o rival. Ele, então, compareceu à Academia na tarde de sábado (26), se despediu, e depois seguiu ao Allianz Parque.