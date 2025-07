Ceará usa a cabeça e vence, de virada, o Cruzeiro, em pleno Mineirão

Depois de levar um gol de Kaio Jorge em falha incrivel do goleiro, cearenses encaixam e vencem com cabeçadas do baixinho Galeano

Neste domingo, 27/7, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Ceará e levou a pior. De virada, os cearenses venceram por 2 a 1 este jogo pela 17ª rodada do Brasileirão. Diante de um público de mais de 52 mil torcedores, a Raposa marcou logo no primeiro ataque, com o artilheiro do Brasileirão Kaio Jorge. Chegou a ampliar com Eduardo, mas o gol foi anulado. Os cearenses empataram ainda no primeiro tempo, em cabeçada do baixinho Galeano (1,69m). E o mesmo Galeano novamente de cabeça, virou na etapa final.

Esta foi a primeira vitória do Ceará fora de seus estado neste Brasileirão. Dessa forma, o time vai aos 21 pontos e deve terminar a rodada na parte de cima da tabela. Já o Cruzeiro para nos 34 pontos e corre o risco de perder a liderança para o Flamengo (que já é líder em pontos perdidos por ter um jogo a menos).