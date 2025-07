Abel Ferreira diz que vitória do Palmeiras foi justa e detona gramado do Allianz: ‘Está ruim’

Após o triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Grêmio, pelo Brasileirão, o técnico Abel Ferreira criticou o estado do gramado do Allianz Parque. O clube e a WTorre, empresa responsável pela administração do estádio, já preparam a troca do campo sintético no mesmo formato, de grama artificial, para a próxima temporada.

“Eu sou muito sincero. Está ruim o gramado. Com a quantidade de espetáculos que tem, como que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é”, frisou.