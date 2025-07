São Paulo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem duelo de tricolores neste domingo, no Morumbis, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Fluminense, em momentos diferentes na temporada, se enfrentam neste domingo (27/7), às 16h, no Morumbis, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas chegam empolgados após vencer seus últimos dois compromissos, contra Corinthians e Juventude, e subiu na tabela. Em contrapartida, os cariocas perderam todas as partidas desde o fim da sua participação no Mundial de Clubes e busca uma reabilitação na competição.

Como chega o São Paulo

O Tricolor chega empolgado para a partida, já que não perde há três partidas. Afinal, além do empate contra o RB Bragantino (2 a 2), o São Paulo venceu o Corinthians (2 a 0) e Juventude (1 a 0) em seus últimos compromissos e subiu na tabela. A equipe de Hernán Crespo viu a zona de rebaixamento ficar mais distante e começa a olhar para a parte de cima da classificação.

Contudo, para o duelo contra o Fluminense, o técnico Hernán Crespo segue sem contar com suas principais estrelas. Afinal, Oscar e Lucas Moura seguem no departamento médico. Assim como Luiz Gustavo, Calleri e Ryan Francisco, que vão demorar mais alguns meses para retornar. Além disso, Lucca é dúvida para o embate já que se recupera de uma lesão. Já Henrique Carmo volta à ser uma opção para o treinador argentino após defender os sub-20. Por fim, o zagueiro Alan Franco, que foi poupado no duelo em Caxias do Sul, deve voltar ao time titular.

Como chega o Fluminense

O Tricolor deixou o G6 após as derrotas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, todas no Maracanã. Nesse sentido, a equipe terá o primeiro jogo longe do Rio de Janeiro para tentar voltar a vencer depois do Mundial. Otávio segue de fora por causa de uma lesão no tendão de Aquiles (perna esquerda), enquanto Ignácio tem uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito e tende a ficar de fora por até seis semanas.

Com a ausência de Arias, vendido ao Wolverhampton, Paulo Henrique Ganso se transforma na principal arma na criação das jogadas. Contudo, ainda não conseguiu ter regularidade depois da operação no coração. Por fim, a equipe de Laranjeiras não vence o São Paulo no Morumbis desde 2019, com um jejum de cinco partidas.