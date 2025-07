Flamengo anuncia contratação de Emerson Royal

O Flamengo anunciou oficialmente na noite deste sábado (27/7) a contratação do jogador Emerson Royal. O lateral, que defendia o Milan, na Itália, assinou vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2028. A negociação envolve o pagamento de 9 milhões de euros (R$ 58 milhões) ao clube italiano por parte dos direitos econômicos do atleta.

Royal, inclusive, já está no Rio de Janeiro. Ele fez os exames médicos necessários para a contratação e deve ser apresentado aos torcedores rubro-negros no Maracanã, neste domingo, antes do jogo contra o Atlético. Além de Royal, o Flamengo também contratou o meia espanhol Saúl, que chegou na sexta-feira e já treina com os companheiros de time.