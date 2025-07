Facundo Torres marca, Palmeiras vence o Grêmio e encosta no líder do Brasileirão

Alviverde abre o placar logo aos 2 do primeiro tempo e segue sua escalada na classificação do campeonato desde o retorno do Mundial

O Palmeiras segue sua escalada na classificação do Brasileirão, desde que retornou dos Estados Unidos, após a disputa do Mundial de Clubes. Assim, a equipe paulista venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 17ª rodada, com gol de Facundo Torres, no Allianz Parque, e se aproximou do líder. No momento, o Alviverde soma 32 pontos, em terceiro, dois a menos que o Cruzeiro e um do que o Flamengo. Já o Imortal estacionou nos 17, em 14º.

O próximo compromisso do Alviverde é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Em seguida, visita o Vitória, no Barradão, domingo (3), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Imortal, por sua vez, volta a campo na terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), na Arena, para medir forças com o Fortaleza, em jogo atrasado pela 14ª rodada.