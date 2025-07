Evangelista destaca força do elenco do Palmeiras e intenso calendário: ‘Tentamos mesclar’

Atleta analisa importância do triunfo sobre o Grêmio, no Allianz Parque, para se aproximar ainda mais da liderança do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Desde que voltou dos Estados Unidos, onde disputou o Mundial de Clubes, o Palmeiras segue sua escalada na classificação do Campeonato Brasileiro e se aproximou do líder Cruzeiro. Assim, a equipe paulista bateu o Grêmio por 1 a 0, no Allianz Parque, com gol de Facundo Torres. Na saída de campo, Lucas Evangelista ressaltou a força do elenco e a importância de mais um triunfo, sobretudo como mandante. No retorno do calendário do futebol brasileiro, grande parte das equipes terá um jogo atrás do outro, alguns em competições simultâneas. Diante disso, o meio-campista também citou que a sequência é cansativa, o que evidencia a necessidade de alterações nas escalações em vários jogos.