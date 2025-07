Dorival explica Corinthians misto contra o Botafogo: ‘Desgaste’

Após o empate do Corinthians com o Botafogo em 1 a 1 neste sábado (26), o técnico Dorival Júnior explicou o porquê do time misto no Rio de Janeiro. O treinador alegou que o elenco está desgastado e que precisa dosar forças para os próximos duelos, sobretudo, diante do Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, nas duas próximas quartas (30/7 e 6/8).

“Nós jogamos há dois dias e meio uma partida bem pesada. Tenho jogadores que estão retornando ainda, não vivem as suas melhores condições, estão começando a adquirir condição. O elenco, a gente tem algumas necessidades importantes, e eu preciso fazer esse tipo de trabalho. Vocês se lembram da partida contra o Ceará, com viagem, desgaste, jogo corrido, dois dias e meio, e o clássico que tivemos logo após. Tivemos dificuldades. Temos que repensar o que estamos fazendo a cada rodada, não há outro caminho. Temos que viver dessa maneira. Outras equipes estão vivendo momentos diferentes com elencos diferentes. Cada um trabalha com o que tem”, comentou Dorival Júnior.